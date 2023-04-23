此外，為了讓減塑行為向下紮根，並強化正向循環，和泰集團將代表當日全體參與人，每一位捐贈50元予台灣咾咕嶼協會，做為全台國小孩童的環保減塑教育公益基金，提升下一代的環保意識。當日全台參與人數以1萬1515人計，原捐贈總金額為57萬5750元，現場加碼至58萬元全數捐出，投資我們的下一代。

今年度全台16場淨灘活動共清理出1萬9252公斤的海洋垃圾，此次垃圾總量較前次(2022年)為多，顯示海洋生態持續面臨著人類社會所產生的塑膠垃圾及廢棄物污染，唯有從源頭減量、將減塑行為落實於日常生活中，從地球上的每一個人出發，帶動整個社會，才能提升全球環保影響力。

和泰集團長期關注環境永續的議題，致力於提供環境友善的商品及服務，同時也努力從源頭減量廢棄物產生，以集團的影響力改變現況。集團旗下TOYOTA、LEXUS及HINO品牌經銷據點已全面停止提供塑膠瓶裝水，每年約可減少250萬個廢棄塑膠瓶產生；在車輛保修中所需要的潤滑機油，過去皆是塑膠瓶裝形式，同樣是對環境的危害，因此在2003年導入中央給油系統，於各服務據點設置中央油槽及油管取代塑膠瓶裝機油的使用。累計至2022年底，已大幅減少逾6293萬個廢棄塑膠機油瓶的產生，以實際改變體現從源頭減塑的決心。

而在現今溫室效應加劇、全球氣候變遷的威脅之下，為了降低溫室氣體排放，和泰集團自2017年起舉辦「TOYOTA一車一樹」活動，偕同農委會林務局及財團法人慈心有機農業發展基金會，不間斷地為每一位購車車主於全台植樹，累計至今年4月已種植69.4萬棵樹，累計減碳2.1萬噸。而在2018年起，和泰集團及全台經銷商陸續在服務據點導入太陽能發電案場，為電力供應及綠能發展貢獻一己之力，截至今年4月已導入62座，累計減碳量達約2.6萬噸，相當於66.8座大安森林公園的年抵碳量(每座389噸/年)。今年起，和泰汽車將帶領集團各關係企業，提前配合金管會政策，執行溫室氣體盤查暨查證作業，並規劃後續排放減量作法，以期達成台灣2050淨零排放願景。