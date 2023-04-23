東區第8種子熱火持續展現韌性，季後賽首輪G3坐鎮主場，趁著公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）不在家，熱火以22分的巨大優勢擊敗聯盟龍頭，系列賽再次取得領先，不過第4節歐拉迪波（Victor Oladipo）遭遇了恐怖膝傷，讓熱火隊友、球迷的心都碎了。
比賽剩下不到4分鐘，歐拉迪波持球甩開波提斯（Bobby Portis），衝向籃框試圖上籃得分，隨後沒有身體接觸的情況下，歐拉迪波在空中失去平衡倒地，便立刻抱住自己的左膝，隊友及裁判眼見情況不對，通知熱火醫療團隊上前查看，最終歐拉迪波在旁人攙扶下退場。
熱火眾將各個收起迎接勝利的喜悅，主力前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）雙手掩面不敢相信，而他自己才剛在第3節因為重摔，不得不回到休息室進行治療。無論是字母哥、里歐納德（Kawhi Leonard）及莫蘭特（Ja Morant），都面臨著傷痛的折磨，也影響了球隊在季後賽的戰況。
歐拉迪波職業生涯遭遇許多坎坷，效力溜馬時遭受右膝股四頭肌腱撕裂的嚴重傷勢，但是透過不斷努力復健，最終成功回到賽場上，沒想到籃球之神卻再給他一次嚴峻的考驗。熱火已經失去了先發後衛希洛（Tyler Herro），巴特勒也背負著傷勢，即便熱火取得系列賽領先，也還是得面對重重劣勢。
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