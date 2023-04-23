刑事局呼籲提防「假借貸」詐欺的5種話術。（本報資料照片）

假借貸詐欺集團，會以各種話術騙借貸者。（警方提供）

假借貸詐欺集團，會以各種話術騙借貸者。（警方提供）

疫後經濟復甦，許多民眾對於資金有需求，網路及臉書充斥各類「保證借得到、不須綁約、低利率」的借貸廣告，吸引經濟相對弱勢的民眾申請貸款，衍生佯稱代辦貸款詐騙案件。刑事局統計今年1月1日至4月16日佯稱代辦貸款詐騙案件共發生308件，去年同期共發生200件，成長約5成；財損更從新台幣1164萬元增至3276萬元，成長近2倍。經分析112年被害民眾中有2成透過超商代碼繳費及儲值遊戲點數交付金錢。

刑事局提醒，佯稱代辦貸款詐騙有5大常見話術：「帳戶填寫錯誤」、「放款資金凍結」、「繳交保證金」、「刷流水作假帳」、「購買金融商業險」等都要很小心。若有貸款需求，請民眾務必查證對方為合法經營且有固定營業場所的貸款公司，且注意手續費應於放貸後收取、利率合乎市價等，並不寄送證件正本及帳戶。

警方表示，中部40多歲田姓男子平時靠打零工維生，因家中變故急需資金周轉，4月初在LINE通訊軟體看到知名銀行信用貸款廣告，主動加LINE聯繫潘專員，透過對方提供連結註冊資料，註冊後潘專員表示田男帳號填輸錯誤，將由客服人員協助排除。

客服人員來電表示需儲存欲貸款款項50萬元的20％，也就是10萬元才能順利放貸，田男向客服人員表示，金額超過非約定帳戶上限而無法匯款，客服人員隨即提供5組條碼，要求田男以超商繳費，繳完費用後客服人員表示因田男輸入帳號錯誤，以致帳戶遭凍，為求解凍需再次匯款6萬元，豈料田男匯款後帳戶還是遭凍結。

客服人員表示因田男自己誤填，為保障其他客戶資料安全，需再匯款6萬元修改帳號才能解鎖，田男再次匯款後仍無法拿到貸款款項，又向客服人員客訴，對方表示可以幫忙刷流水，也就是幫忙存入金錢至田男帳戶，以獲得虛假帳戶資金流量，田男因為不了解對方說法而詢問家人，家人才驚覺田男遭詐，已損失22萬元。

此外，南部50多歲失業的葉姓男子，也在臉書廣告看到貸款公司的訊息，主動加LINE與業務員聯繫，並進入公司平台註冊貸款。貸款如廣告所述隨即核准，結果平台卻另外顯示放款失敗，葉男心急打電話跟客服人員反映，客服人員表示因收款帳號輸入錯誤，請葉男利用便利商店條碼繳費6萬元才能進入保密系統修改，繳完並翻拍收據給客服人員。

警方說，不僅如此，對方還要求提供金管會合法審核須加購金融商業險、解除帳號凍結等費用，不斷以超商條碼付款及近3日連續購買遊戲點數，讓超商店員起疑，請警方到場詢問，才知葉男為貸款30萬元周轉金，前後代碼繳費8次、購買遊戲點數5次，損失達26萬元，葉男再透過LINE聯繫客服人員，對方還以帳戶保證金不足，請葉再次繳費，經表示已報案，對方才主動掛電話。