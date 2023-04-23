「葡萄姐姐」米可白過去從兒童台出道，後來轉戰主持、戲劇等都表現不俗，她也用心經營社群，屢屢在其上曬出自己的生活大小事以及勁歌熱舞的影片，近期在IG上曬出自己身穿火辣服裝的一系列照片，卻遭到親媽嫌：「你不要拍一些有的沒的。」

女星米可白時常在社群上放上自己身穿養眼的服飾，嗨跳熱舞的影片，讓粉絲看得興奮，卻也出現部分「抨擊聲」；對此，米可白以高EQ回擊，並指出：「我覺得需要好好愛自己，並學著接受自己不同的樣貌。」感謝粉絲指點的同時，也大方做自己，持續在社群上曬出自己的另一番面貌。

昨(22)日，米可白在IG上曬出由一系列美照構成的短片，只見畫面中，她身穿黑色連身短裙，由於服飾的剪裁設計，讓她深邃的事業線以及一雙白皙的大長腿在鏡頭前大方露出，一同合照的愛犬「黑寶」看似相當好奇，探頭望向米可白胸前的一片春光。

此外，米可白也在貼文中寫下母親嫌棄的話語：「你不要拍一些有的沒的。」更透露母親看了「應該很想揍我。」不過，米可白妙回：「我喜歡用相機記錄生活。」讓網友看了忍不住留言：「偷懶不用幫忙的合理藉口，全力支持」、「穿高領毛衣黃玲玲美女就不會說話了哈哈哈」、「黃小姐應該在暗示沒找她一起拍。」