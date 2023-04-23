每年3 月到 6 月台灣東部許多河川出海口附近海灘，總有一大批人自清晨 2 、 3點就拿著三角網開始捕捉魚苗，由於作業方式類似，許多人誤以為他們在捉鰻魚苗，但其實是在捕捉淡水的「紅頭魩仔」，因體色呈透明淡紅色，且市場價格頗高，盤商收購價每斤現達500至600元，堪稱是來自大自然賞賜的「紅金」。
這些捕魚苗人身穿沼澤衣，手執三角網，頭戴照明燈，等待海浪衝上灘頭，立即順勢將網具插入海中，紅頭魩仔就會掛在網上，捕魚苗人拿著一只小碗將魩仔魚撈起放入腰際的魚籠中，收工後，隨即用水桶將紅頭魩仔與石頭雜物分離，講究一點的人，還準備冰鹽水，這樣紅頭魩仔會呈現更為明顯的淡紅色，賣相更佳常態上，今年每人每天可以捕獲1至2 斤，但花蓮溪口一位捕魚苗人說他曾一天捕獲近 60 斤，數量相當驚人，但獲利背後其實潛藏極大作業風險，曾有捕魚苗人遭大浪捲走罹難。
由於無法大量人工繁殖，捕捉紅頭魩仔與鰻苗雖然主要都靠人力手執網具作業但捕魚苗人也會運用圍網、手罟、定置網等網具捕捉，不過除了季節不同，所面對兩種魚苗也有不同習性，鰻苗具有趨光性，但會避強光、趨弱光，大潮時比小潮時鰻苗多；紅頭魩仔則是不具趨光性，喜愛小潮，下雨或海水混濁魚多，捕魚苗人表示，他們在插網前會刻意抬高頭燈角度，避免照射海面，待插網時再壓低頭燈角度來照明。
「紅頭魩仔」是俗稱日本禿頭鯊、和尚魚（學名：日本瓢鰭鰕虎 Sicyopterus japonicus ）的幼苗， 為鰕虎亞目鰕虎科下的其中一種， 分布地區包括日本、韓國、台灣（東岸為主）、中國大陸（福建沿海）至菲律賓都曾有紀錄，台灣東部河川從北至南、直到墾丁半島的河川出海口都有日本禿頭鯊分布， 是典型河海洄游魚種，成魚體長可達15 公分，魩仔約4公分 其生命循環為成魚在河川中下游產卵，孵化後，仔魚沿河流漂流入海， 經兩三個月具有溯游能力後，再洄游河川中棲息成長，以水中附生石頭上的藻類、水生昆蟲、有機碎屑雜物為食 其仔魚因而被歸類為淡水魩仔魚；台灣的「紅頭魩仔」主要以日本瓢鰭鰕虎與寬頰瓢鰭鰕虎（ Sicyopterus macrostetholepis ）仔魚為主。
據在花蓮溪出海口捕紅頭魩仔的陳姓民眾表示，一隻成魚一次可產 5、 6萬個卵，曾經營溯溪活動的他，在花蓮三棧溪上游的黃金峽谷見過溪流中滿布日本禿頭鯊，體長幾乎都達10幾公分，「有的還長鬍子咧 」 居住在花蓮布拉旦部落 （三棧部落）的83歲太魯閣族長者林喜文表示，當年太魯國國家公園管理處封溪護魚，讓三棧溪魚類生態豐富多元，日本禿頭鯊非常多，在建設部落入口處橋樑時，特地在橋頭裝置日本禿頭鯊的浮雕，成為部落的特色。
日本禿頭鯊阿美族語稱為稱為Vulau，意為「月亮的孫子」，布拉旦部落居民依其棲息習性叫牠「吸壁魚」，其腹鰭長在胸部成吸盤狀，可吸附石頭或岩壁，能夠在喘在喘急的河流中逆流迴游，完成生命循環，雖然目前族群數量尚稱穩定，但隨著商業交易需求擴大，加上近年氣候異常，乾旱導致河川斷流，像目前三棧溪下游河段幾乎完全乾涸，可能衝擊日本禿頭鯊洄游行為，目前僅台東縣政府有施行為期兩個月的禁漁期，讓其生態得以喘息，如何做好保育讓資源永續利用，漁業署與民眾都應深思。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。