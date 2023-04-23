田心蕾之前與閨密飛去澳洲散心。（瑞田音樂提供）

田心蕾之前與閨密飛去澳洲散心。（瑞田音樂提供）

田心蕾先前受腳傷嚴重與腦鳴困擾不已，本月在閨密的陪伴下飛澳洲散心，在雪梨度過10天的歡樂假期，據悉因閨密返台過年，看她悶悶不樂，於是把她「拎」回澳洲，田心蕾感謝說：「多虧了好姐妹的決定，讓我在旅行中發現腦鳴不見了！」田心蕾興奮到立刻傳訊息給主治大夫，告知此一喜訊，不過返台後，她沮喪發現腦鳴居然復發，讓她一度沮喪說：「我還是搬到澳洲去好了！」

田心蕾上月過完生日後，感傷又大了1歲，不過她堅持做音樂的熱愛不減，但無奈身體微恙，讓她感嘆說：「回頭看當時的創作，覺得好灰色，沒有一首可以用的，馬上封存鎖上。」多愁善感的她，被返台探親的好友發現，直接邀她一同回澳大利亞散心，本來田心蕾還有點猶豫，怕行動不方便，但在朋友的細心呵護勸說下，她也想嘗試換個時空找靈感，於是終於踏上旅途，首次造訪澳洲，田心蕾樣樣都新鮮，甚至還在好友夫妻工作時，學習當保姆，幫小倆口帶女兒，讓至今母胎單身的她，覺得有人結伴不錯，但她先前並不過度信仰愛情，還是覺得一切隨緣就好。

田心蕾2月舉辦「蕾蕾家族歡樂演唱會」，邀請粉絲聽她唱歌、講故事，當時她腳傷還走路不便，由母親推輪椅到場邊，她至定位後才啟幕表演，彼時腦鳴嚴重的她，形容「像有一整棵大樹的蟬在叫」，後來求診了幾家醫院漸有起色，大致好了一半，田心蕾感謝這趟澳洲之行，居然讓她腦名不翼而飛，她首先感謝閨密拉她一把，發現心神馳放，果然對於身心靈有極大的幫助，雖然返台後，她腦鳴復發，尚在找原因中，但在澳洲時累積了好幾首歌的的創作，就像自己與澳洲的愛情結晶，「充滿陽光和微風，迫不及待想發表跟大家分享喔！」