85歲知名藝術家朱銘，22日深夜10時許被家人發現在士林至善路家中輕生，警方獲報後，已經報請檢察官相驗，確定沒有外力介入，朱妻與孩子均沒有意見，遺體已經發還家屬辦理後事。

據了解，昨天晚間被家人發現在運動的房沒有動靜，經家人查看，發現朱銘已經沒有氣息，轄區立即通報檢察官，家屬對於死亡原因並無意見。

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