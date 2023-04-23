警方逮捕19歲曾姓等3名車手。（翻攝畫面）

19歲的曾男為賺錢加入詐騙集團，3月間與兩名雲林同鄉，搭乘高鐵轉台鐵到七堵火車站置物櫃收取銀行存摺、提款卡。而提供金融卡的倪姓男子聲稱上網尋找貸款，被騙交出帳戶，鐵路警察局會同雲林縣斗六分局，本月17日、18日到莿桐、西螺兩地逮捕曾男以及同夥陳男、未成年少年到案，訊後依詐欺等罪送辦。

警方查出，倪姓男子因急需要貸款，誤信詐團說法，將自己的金融卡、帳戶放置在七堵火車站置物櫃，以俗稱的「死轉手」方式，交給下一層的取簿手，轉而變成詐騙集團工具，用於轉帳洗錢，警方調查，曾男等3人拿走倪的8張提款卡，共造成29人被騙，所有被害人共計被騙215萬。

鐵路警察局追查，詐團常以亂槍打鳥的方式，尋找提供帳戶，利用涉世未深的年輕人當作車手，鐵警根據監視器畫面，一路追查到雲林，並向基隆地檢署聲請拘票，南下數百公里並與當地警方配合逮人。

警方呼籲，勿輕信來路不明之借貸管道，並切勿將存摺、金融卡等個人帳戶交付予他人，以免成為詐欺集團之共犯，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。