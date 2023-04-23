新北市政府冠名航源FC足球隊，23日舉辦記者會正式公佈，未來將以「新北航源FC足球隊」之名參加台灣企甲聯賽，並網羅4名外籍球員，希望可以給球隊帶來更多力量。

新北冠名航源FC足球隊記者會現場，由航源事業股份有限公司董事長林湧成致贈全新冠名球衣給新北市政府教育局長張明文，象徵共同攜手合作，同時曝光新賽季強力外援，期待在今年4月16日及4月22日開踢的企甲男、女子賽季漂亮出發，並號召球迷一起到新北主場輔仁大學足球場為「新北航源FC足球隊」加油，期許球隊百戰百勝。

張明文代表新北市政府，特別感謝航源事業股份有限公司董事長林湧成與新北市一起推展足球運動，自2021年開始，新北市已陸續完成棒球、籃球、女壘、射箭及排球的職業隊合作，「新北航源FC足球隊」的加入，讓新北城市陣容隊更加完整，提供運動員完善的4級人才培育體系及職涯照顧，讓運動成為職業，相信在這樣的合作模式下，將會為新北留住更多優秀運動選手。

2023賽季新北航源FC足球隊網羅的4名外籍球員，男足方面有在台灣企甲聯賽征戰5年，瓜地馬拉籍中場球員Gera羅獅誠，以及企業甲級聯賽第一位印尼籍球員，在IG擁有廣大粉絲的前鋒球員艾迪爾（Usman Diarra Aidil），增強球隊的攻擊能力。

女足則是加入日本籍中場球員田中美和，協助提升球隊的傳控能力，還有剛從筑波大學畢業的中後衛玉村如捺，新賽季要努力鞏固航源女足的後場防線。

新北航源FC足球隊2023全新賽季加入4名外籍球員，印尼籍艾迪爾（右1）、瓜地馬拉籍Gera羅獅誠（右2），女足田中美和（左1）、玉村如捺（左2） 。（新北航源FC提供）