新竹縣東泰高中「巧克力」鄒淑珺和新北市錦和高中「小蘋果」蔡姍珊，23日同以1公尺72，在112年全中運高女跳高並列冠軍，這是全中運史上第一次！

全中運田徑賽地主小將表現給力，繼湖口高中刁筱唯在高女1萬公尺奪銀後，高女跳高場上也傳出好消息，由東泰高中鄒淑珺為地主拿下本屆全中運田徑賽第一金。

起跳高度1.59，連同隨後1.63、1.66、1.69、1.72，5個高度鄒淑珺都是一次就OK，新北市錦和高中蔡姍珊也一樣，挑戰1.72過關，在1.75三跳失敗，2人都同意不加跳的情況下並列冠軍。

賽後鄒淑珺坦言很想再拚，因為身為地主選手，至今沒在全中運拿過跳高金牌，而且覺得今天自己狀況不錯，但考慮到明天還有七項全能要比，怕太疲勞無法好好發揮，最後還是決定並列冠軍，成為全中運史上第一次。

和亞青女子跳高標準175公分擦肩而過的鄒淑珺說，「其實感覺今天應該可以過，但後來狀態不太好，身體有點軟軟的，而且明天的全能跳高項目，還可以繼續挑戰。」

鄒淑珺是在國小四年級接觸田徑。「那時姐姐淑旻打排球，運動會時也下去比賽跑步，我一開始練競走和跳高，因為愛上過竿的感覺決定專攻跳高，後來在芎林國中教練鍾彩榮建議下，也練全能。」

高三的她國中便嶄露頭角，國一在跳高奪銀、國二奪銅，國三在全能奪金，但高中前兩年全中運都空手而回。「高一那年賽前扭到右腳踝，一直沒好，跳起來怕怕的，還好今年有好轉，接下來期盼能突破全田賽創的個人最佳1.74。」

教練陳鴻傑說，「頂著地主壓力，能奪下金牌實屬不易，前陣子她壓力大到脾氣變很不好，能延續去年學姊張嘉妤氣勢也奪金，很替她開心。」對於教練爆料，鄒淑珺苦笑說：「有時就是不受控，哈！」