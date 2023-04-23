麻醉醫師邱豑慶近日因團購耳溫槍、額溫槍爭議，槓上政治立場相近的盾牌牙醫史書華，兩人在臉書展開攻防戰，最後邱豑慶道歉，不過除了台北市衛生局宣布將進一步調查，醫師公會全聯會也表示不排除對醫師代言廣告研議方針。對此，胸腔科醫師蘇一峰感嘆，「側翼醫師的誇張行為喔，真的是一群老鼠屎，害醫界大家一起臭掉…」。

邱豑慶去年開啟耳溫槍、額溫槍團購，遭消費者投訴量測不準確後，邱豑慶卻完全不理不睬，消費者在臉書、LINE求助後，還遭到邱豑慶刪文、踢出群組，甚至因此和史書華公開在臉書展開多日攻防戰，最後邱豑慶才道歉、關閉除了「麻醫與佳霖」外的所有粉專。

台北市衛生局食品藥物管理科長陳怡婷說明，據了解耳溫槍、額溫槍都有醫療器材許可證，但仍會釐清邱豑慶是否擁有醫療器材販賣業許可證、廣告刊登前是否有申請、廣告內容是否不實；醫師公會全聯會回應，全聯會不禁止但也不鼓勵醫師代言、團購，但基於醫師倫理，不排除研議應對方針。

對此，蘇一峰直言，搞團購的醫師爆醜聞大戰，已經重創醫界的形象，更影響了未來有興趣加入的醫療人員，「側翼醫師的誇張行為喔，真的是一群老鼠屎，害醫界大家一起臭掉…」，團購醫師主賺錢、當側翼頭子，卻害其他無辜醫師未來可能要上倫理課程。