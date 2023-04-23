國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片，郭吉銓攝）

「芯費大戰」落幕，徐巧芯險勝費鴻泰，而費鴻泰下一步是挑戰艱困選區？徐巧芯對此表示，她尊重費鴻泰委員的想法，也要將心比心，若是她，應該也不會去。國民黨桃園市議員黃敬平也認為，這不是幫他，而是在害他。

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選，台北市議員徐巧芯勝過現任立委費鴻泰，將獲黨中央提名披藍袍參選，迎戰民進黨許淑華。

根據《ctwant》報導，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪時說，原本希望徐巧芯去挑戰其他艱困選區，但徐巧芯已於初選中勝出，也許會與費鴻泰討論。徐巧芯對此表示，她尊重費鴻泰委員的想法，也要將心比心，若是她，應該也不會去。

國民黨桃園市議員黃敬平在中天電視《周末大爆掛》表示，費鴻泰具有財經專業，又是留美博士，借重過去經驗，建議列入不分區名單。只是不分區名單僧多粥少，2020年安全名單是13名以內。

國民黨桃園市議員黃敬平。（資料照片）

黃敬平分析，把費鴻泰放在不分區，顯然要比放在不對的選區好。例如士林大同，本來就比較綠，過去只有周守訓在那一區當過立委，但那是馬英九選統，立委席次大勝，之後國民黨在那區就沒有人了。要將費鴻泰從深藍轉換跑道到士林大同，不是這麼容易，這不是幫他，而是在害他。