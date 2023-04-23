何超蓮是已故澳門賭王何鴻燊與三房陳婉珍的女兒，身為豪門千今何超蓮有許多演藝圈好友，她與大陸男演員竇驍交往4年，公開戀情後兩人不管在私下還是合體工作中都大方秀恩愛，近日何超蓮與竇驍舉行婚禮，正式成為夫妻，網上也有許多關於兩人的傳聞，陸媒爆出何超蓮的嫁妝是高達8億人民幣（約35億新台幣）的婚房，同時曬出豪宅內部照片，引起網友熱議。

近日有房地產商在小紅書發布豪宅貼文，照片上寫著「何超蓮&竇驍婚房，北京同樣8億的豪宅」，並曬出豪宅的多張照片，只見豪宅中是歐式風格，有豪華水精吊燈和挑高設計，屋外還有花園和噴水池，屋內還有25公尺的游泳池，健身房設備應有盡有，照片曝光後很快引起網友羨慕：「擔心他們迷路」、「有錢人的世界我不懂」、「我天哪！小姐！姑爺！快讓老奴給你們擦擦地板！」、「不好意思，今天我仇富」、「我模擬人生裡都沒這麼大」、「八億！開眼了，下輩子投富人家」。

該房地產帳號用的標籤是「竇驍何超蓮婚禮」、「何超蓮推薦」，讓不少網友認為這就是何超蓮與竇驍的婚房，詢問該房地產商曬出圖片是否為何超蓮與竇驍婚房，該房地產商僅向《中時新聞網》表示：「標題寫得很清楚。」許多網友也認為圖片中的並非何超蓮與竇驍婚房，只是該房地產商為了吸引熱度「他是為了蹭別人熱度」、「這就是以他倆名字博熱度」、「假死了，小紅書一堆做仲介的標題是他們」、「這也太假了吧」、「地址、房型、內飾都不一樣 ，居然還有人相信」。