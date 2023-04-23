皇樓中餐廳推出春季限定菜單，以當令食材枇杷、春筍料理，讓媽媽品嚐美味健康的季節佳餚。(義大皇家酒店提供)

「Happy Hour」無限暢飲活動，晚餐時段於百匯自助餐廳、天悅咖啡廳或是在宴會廳，每人消費達標即可用399元加購價無限暢飲各式飲品。(義大天悅飯店提供)

5月1日起至13日止，帶媽媽至慕軒飯店享用精緻單點，完成指定條件，用餐結帳即享85折好康。(國泰飯店觀光事業提供)

母親節檔期，業者提供5月6日至5月14日為期兩個周末的母親節專屬套餐，套餐以「春旬」為主題發想。(國泰飯店觀光事業提供)

5月溫馨母親節將至，不少民眾開始規劃要帶母親或老婆大人好好吃頓美食，慰勞她們平日持家的辛勞。北高兩地的飯店推出多項餐飲優惠活動，包括滿額折千元、加購價爽喝各款飲品、完成指定條件用餐享85折、預付訂金送半隻焗烤龍蝦等優惠搶攻孝親商機，讓媽媽品嚐大餐還能享回饋。

義大皇家吃吃喝喝拿好康 滿4000送1000

迎接母親節檔期，位在南台灣的義大皇家酒店推出「吃吃喝喝拿好康」優惠活動，即日起至5月31日止，在館內的五大主題餐廳消費，無論平假日，滿4000元即可現折抵1000元。

喜歡吃Buffet的媽咪，可選星亞自助餐廳，匯聚中、日、西式豐盛菜色吃到飽，滿足媽媽味蕾。而皇樓中餐廳有米其林餐廳級主廚林凱領軍，獻上頂級粵菜與招牌餐點，近期再推出春季限定菜單，以當令食材枇杷、春筍料理，讓媽媽品嚐美味健康的季節佳餚。另有CASA FONTANA餐廳的精緻義大利餐點、柳町日本料理受好評的頂級鍋物吃到飽與傳統和風套餐、牛排屋鐵板燒主廚嚴選頂級食材烹調風味排餐或創意鐵板燒料理，還能坐在餐檯前與主廚近距離互動添食趣。

此外，館內的星亞酒吧、夢之湖周末宵夜派對或Deli2go烘焙坊甜點蛋糕、伴手禮等也都適用，當次消費滿4000元可現抵1000元或贈送1000元餐飲抵用券，於下次用餐時使用，須另加原價1成服務費。

義大天悅加購價399元 各式飲品無限暢飲

義大天悅飯店自4月24日起至6月30日推出「Happy Hour」無限暢飲活動，晚餐時段於百匯自助餐廳吃到飽、天悅咖啡廳品嚐主廚精選套餐，或是在宴會廳的宴席，每人消費達600元以上，即可以399元加購價，點選飲品酒單上的特調飲品、果汁、汽水、多款品牌啤酒與精選紅白酒等，且無限暢飲，專案1成服務費另計。

慕軒飯店推出海陸饗宴 與背板打卡享85折

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店推出母親節系列優惠活動。5月1日起至13日止，帶媽媽至慕軒飯店享用精緻單點，與母親節主題背板拍照，並打卡上傳社群、標柱飯店，即享85折好康。

因應母親節檔期，業者提供5月6日至5月14日為期兩個周末的母親節專屬套餐，以「春旬」為主題發想的晚間套餐，搭配精選主菜「爐烤M9和牛翼板牛排紅酒醬汁」或「國王鮭魚鱘龍魚子醬搭蘆筍荷蘭醬汁」，預付1000元訂金，每人再贈半隻焗烤龍蝦。

4月底到6月是歐洲白蘆筍盛產季節，象牙般的白蘆筍，有「蔬菜之后」的美稱，入口脆嫩多汁、幾乎沒有纖維感的細緻脆甜，是許多饕客在春季必嚐的時令蔬食。套餐首道「竹-旬-筍 青森帆立貝花園沙拉」，竹、旬是謂筍，以北義經典三色沙拉為概念，清爽鮮嫩的竹筍、蘆筍與玉米筍搭配日本帆立貝，淋上優雅清新的香檳油醋，酸甜開胃。湯品「奶油黑松露南瓜濃湯」以義大利黑松露結合法國頂級奶油的經典風味，入口綿密搭配層次豐富的純厚口感，是必吃的歐陸經典美味。主食「白蘆筍燉飯」嚴選法國安茹省、直徑超過2.2公分象牙白色的白蘆筍，高湯燉煮後增添味噌，加上義大利米熬煮與伊比利火腿搭配，並以鹹蛋黃增添風味的創意巧思。

主菜可選「爐烤M9和牛翼板牛排佐紅酒醬汁」，以澳洲M9和牛肩胛中最軟嫩的部位翼板牛，肉中細筋、油花均勻遍布如大理石紋，入口柔軟多汁又富有彈性；也可選擇海味十足的「碳烤國王鮭魚、鱘龍魚子醬，搭蘆筍荷蘭醬汁」，來自紐西蘭最純淨的天然海域國王鮭魚使用直火炭烤，搭配有「黑黃金」之稱、西方三大珍味之一的鱘龍魚子醬，正統的橄欖綠魚子顆粒，色澤晶透味鮮，並使用法國直送白蘆筍搭配經典的荷蘭汁，白蘆筍的清甜與魚子醬的鮮美於口中和諧交織，搭配餐後春季甜點，為節慶完美收尾，讓媽媽吃得心滿意足。

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