麵包配牛奶是不少人的早餐內容，但營養師提醒，麵包會使用含磷酸鹽的膨鬆劑，磷酸鹽則會影響牛奶中的鈣質吸收，因此兩者搭配時，人體無法藉由牛奶補鈣，此外，常見的起司三明治也因上下層的吐司皮含磷酸鹽，會大幅降低起司鈣質的吸收率，建議民眾若要吃麵包與牛奶等乳製品，中間最好能隔1小時，以免補鈣效果大打折扣。

營養師許瓊月在《醫師好辣》節目中表示，很多人早餐會吃麵包搭配牛奶，想藉牛奶來補充鈣質與蛋白質，但任何一款麵包都會使用含磷酸鹽的膨鬆劑，磷會影響鈣質被人體吸收，但不影響牛奶的蛋白質吸收率，「因此建議想透過喝牛奶補充鈣質的人，麵包與牛奶的食用時間至少要隔1小時。」

她並表示，早餐店最常見的起司三明治也是如此，因三明治的麵包皮也含磷酸鹽，也會降低起司中的鈣質為人體吸收的效果，因此想藉由吃起司補鈣的民眾要有，「無法吸收鈣質」的心理準備。

她表示，若中餐常吃超商食物，考量營養均衡及鈉的攝取量，最好少選義大利麵、蓋飯、丼飯等，因鈉含量高且精緻澱粉量高，不利健康，而鐵路便當之類的食物有較多蔬菜，較能營養均衡。