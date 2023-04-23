知名百萬YouTuber蔡阿嘎開設多個頻道，連老婆二伯、兒子蔡桃貴都有其專屬頻道，其上傳的影片不僅秀出一家人間的歡笑生活，也時常掀起大眾的討論。豈料，近期有網友在社群論壇《Dcard》上發文指控，稱其旗下員工騷擾女職員，對此也釣出蔡阿嘎本人回應了。

日前，網紅蔡阿嘎在YT頻道上更新一則為完成前員工夢想，特地邀請其他女性職員，前來一同拍攝的影片，影片釋出後截至目前已有多達55萬名網友觀看，反響不俗。豈料，該則影片中的部分片段，遭到網友質疑男員工騷擾資深女同事，且蔡阿嘎以及二伯在一旁並未制止，讓網友感到相當失望，並將其PO在社群論壇上。

網友在《Dcard》上以「1動作惹議，蔡阿嘎員工公然猥褻女職員」為題發文，表示在影片中可見，一位男性員工在影片中疑似惱羞成怒直接抱住女性同事，且那位女性職員看似十分不舒服頻頻往內躲外還雙手護胸保護，讓網友質疑男員工「忘了保持尊重安全那條線」。此外，更提及阿嘎二伯大頭佛看了也沒有制止感覺都是在看笑話，認為他們：「無疑是加害者。」

對此貼文，蔡阿嘎本人也親自在底下留言回覆：「支持蘿姓女員工提告！(恭喜 釣到嘎哥了。」而網友們也紛紛留言表達自身的看法：「兩人相處那麼久，他也知道底線在哪裡，如果男方太超過，女生可能一腳踹過去」、「如果真的開告，公司會支持嗎」、「當事人如果不舒服自己就會complain了。」

蔡阿嘎更新一則「完成前員工耶嫩，跟AV女優的拍片夢想！feat.新有菜、櫻空桃」的影片。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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