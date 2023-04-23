國民黨台北市第7選區（信義、南松山）立委初選昨落幕，由台北市議員徐巧芯擊敗現任立委費鴻泰，國民黨副主席連勝文建議，徐巧芯應盡快修補與黨內對手的關係，他也提醒一些立院的「熟面孔」，若想透過國民黨的三成黨員投票、七成民調的初選機制妨礙年輕人，最好三思而後行。

連勝文稍早在臉書上，恭喜徐巧芯贏得初選，而在恭喜之餘，他也誠懇建議，徐巧芯應盡快修補與黨內對手其基層支持者的關係，因為以他慘痛的經驗，當初參與黨內初選，即便最後黨員投票及民調皆大幅度勝出，但隨後而來的黨內掣肘，卻令我在大選時腹背受敵，備感艱辛，「我相信國民黨內只要不互扯後腿，大選我們就至少贏一半」。

連勝文說，就如他所預料的，國民黨內許多資深的黨員，其實對於黨內世代傳承的議題，比外界想像的更有急迫感，這與外界的認知不同，「其實黨內許多老長輩非常願意幫助與扶持年輕人」。因此他要善意提醒其他選區一些早年立院的熟面孔，若想利用國民黨「極其特殊」的三成黨員投票、七成民調的初選機制，來妨礙一些優秀的年輕人代表國民黨出戰立委，建議最好三思而後行。因為老黨員真正在乎的是黨的前途、國家的未來，而不是單一政治人物政治生命的延續。