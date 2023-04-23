嘉義家扶中心愛心園遊會今舉行，今年共有高達129個愛心攤位相挺出攤義賣，會中並表揚嘉義地區10位自強兒童，肯定他們勇敢面對生命的挑戰。（呂妍庭攝）

嘉義家扶中心第46屆「疼惜咱ㄟ囝仔」愛心園遊會今在嘉義大學新民校區登場，參與義賣愛心攤位多達129攤，會中也表揚嘉義家扶從近1300名兒童少年中遴選出的10位優秀自強兒童給予表揚，其中罹患肌肉萎縮症的小安勇敢面對身體限制，正向迎接每一天最具代表性。

嘉義家扶舉辦園遊會超過46年，今年找尋場地因過往原場地無法承租一度陷入苦惱，幸好嘉大認同家扶中心舉辦兒童保護愛心園遊會活動的理念，二話不說出借場地，並在社會大眾愛心及支持下，今活動如嘉年華會般熱鬧展開。

上億國際雙B進口車也贊助嘉義家扶愛心園遊會，現場還有正妹展示車輛。（呂妍庭攝）

愛心園遊會上，有小朋友熱情叫賣娃娃，吸引顧客上門。（呂妍庭攝）

嘉義家扶表示，今年共獲85個企業與民眾贊助，另上億國際雙B進口車及合庫證券皆率領同仁連續3年響應愛心園遊會，上億國際還加碼提供3支手機、30個行動電源當摸彩品，合庫證券、太古可口可樂也發動員工到場當一日志工。

嘉義家扶中心愛心園遊會今舉行，會中表揚嘉義地區10位自強兒童，其中患有肌肉萎縮症的小安（中）積極面對人生的態度最具代表性。（呂妍庭攝）

嘉義家扶中心愛心園遊會今舉行，會中表揚嘉義地區10位自強兒童，其中患有肌肉萎縮症的小安由媽媽陪同出席，特別向跟他一樣處境的孩童喊加油！「我們一起努力」。（呂妍庭攝）

會中安排嘉義市黃敏惠表揚「自強兒童」，其中最具代表性是念國三的「小安」郭健安，郭媽媽說，小安國小二年級時被診斷罹患肌肉萎縮症，國小階段已無力起身需仰賴輪椅代步，雖然雙手逐漸無力，仍不減小安學習熱情，雖拿筆相當吃力，每天仍堅持完成每份作業，且字跡十分工整，認真態度也讓他的成績維持班上前2名。

黃敏惠指嘉義家扶中心成立至今，協助無數的單親、隔代教養、新住民或遭逢變故的經濟弱勢家庭兒童和青少年，補足政府無法顧及的社會角落，充分展現社會關懷服務，且每當有新議題待考驗時，也往往扮演重要角色，謝謝家扶中心的用心！

黃敏惠進一步感謝各界滿滿的愛，透過園遊會平台，匯集十方愛心，幫助孩子得到良好照顧，同時藉此表揚10位自強兒童，稱許他們用生命寫故事，雖然遭遇種種困境，仍堅強面對，讓人非常感動，「家扶中心是孩子最好的後盾」。