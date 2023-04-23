巴基斯坦喀拉蚩動物園（Karachi Zoo）大象潔菡（Noor Jehan）摔倒後不起，於今天死亡：儘管園方全力搶救，仍引發外界對這所國家動物園的批評。
這隻17歲病危的大象在本月間掉進了池塘，牠無法靠自己的力量再爬起來。
國際動物保護組織「四爪」（Four Paws） 聲明指出：「經過9天的奮戰，病危的潔菡不支離世；牠躺在地上的時間太長了，這對大象來說是會危及生命。」四爪一直為治療潔菡向當地和國際獸醫提供建議。
「四爪」獸醫哈里爾（Amir Khalil）說：「這實在令人心碎，牠17歲就不得不離開人世，而牠本可以活很多年。」潔菡是隻母非洲象，平均壽命為60至70歲。
近年來在巴基斯坦的動物園也發生過其他事故，園方管理員試圖用煙薫來驅趕兩頭獅子離開獸欄，結果這兩隻獅子窒息而亡，也造成許多白虎幼崽喪生。
「喀拉蚩動物園」園長因失職遭投訴，在本月被免職。
哈里爾說，喀拉蚩動物園不符國際標準，並敦促將園內另一隻健康大象瑪杜巴拉（Madhubala）遷移到更適合大象生存的地方，讓牠有機會過上較好的生活。
「四爪」說，瑪杜巴拉正為失去長期伴侶而悲痛。
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