《Running Man》首次24小時拍攝，成員必須親自煮三餐。（中視、中天綜合台提供)）

中天綜合台強檔韓綜《Running Man》本週日（23日）播出是成員們首次24小時拍攝並在韓屋打通舖睡覺，錄影期間，還需要親自下廚做3餐完成指定菜色。當做飯時金鍾國和劉在錫竟認為只要湯頭味道太淡，就加泡麵的調味粉，導致當天餐點味道都一樣，池錫辰則放話，自己擅長用鐵鍋煮白米飯，最後卻是向全昭旻求救才沒搞砸。

晚餐過後，製作單位無預警打開房門，並端上一桌豐盛的水果和飲料，要大家好好休息等梁世燦抵達，就當成員放鬆之際，電燈突然閃爍，開啟成員討論世上有沒有鬼的話題，眾人各自表達觀點，對於不相信有鬼的朱宇宰，大家便建議他在自己的YouTube頻道做筆仙特輯，當聊到一半，房間電燈突然一閃一滅，但其他房間卻都燈光正常，就在朱宇宰以科學角度解釋這件事時，PD突然又開門，把眾人嚇了一跳，膽小的成員紛紛責怪是製作單位的計畫，而被嚇到的PD也請成員別再講鬼故事。

在半夜抵達現場的梁世燦，被指派要做隔日早餐，但他需要成員協助，沒想到大家都不想一早起床，各找理由推託，就連準備睡覺時，光是要怎麼睡、用幾塊墊子、蓋哪件被子也爭論不休，爆笑互動的精采內容就在本週日（4／23）晚間6點中天綜合台播出，晚間10點中視頻道也能收看《Running Man》。