台中市郭姓男子於2021年底騎機車行經清水區被警方攔查，郭男因不配合警方酒測，被開拒測18萬元罰單，到法院打行政訴訟官司，一審遭駁回郭於二審辯稱，有配合警方酒測且願意抽血檢驗，二審認為，郭酒測器吹50次都失敗，就是不配合，18萬元判罰確定。

郭男當時開車沿中華路一段往南行駛，車輛未顯示右方向燈即靠右停車，員警隨即上前攔查，並詢問有無飲酒，郭回答「沒有喝啊！」僅說飲用保力達B，但保力達B並非酒類等語。郭男含吹管口，臉頰凹陷未予吹氣，酒測器發出聲響，吹測多次失敗。

現場員警要郭不斷吹測，因吹氣倒吸、中斷導致酒測器無法採樣完成，造成酒測失敗。共計吹測失敗50次，員警開立消極不配合拒絕酒精濃度檢定。郭男一審辯稱，當時雖然吹酒測器50次都失敗，表示有缺門牙情形，自己可以到醫院配合抽血檢驗，沒有不配合酒測，不能因酒測器檢測失敗，就認定他是拒絕酒測。

法官勘驗警方攔檢影片，郭酒測時其口腔、嘴唇無缺損、呼吸正常，有交談、行動能力，可正常含住酒測器吹管，客觀上無任何證據認定，郭有吹測酒測器困難，必需到醫院驗血。法官認為，員警執勤影像，長達53分鐘，吹測失敗50次狀況，認定有消極不配合酒測行為。

郭男上訴到台中高等行政法院，法官認為，一審針對判決各項事實、得心證理由，已經詳加描述，駁回郭男上訴，拒絕酒測判罰18萬元確定。

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