有設計界奧斯卡獎之稱的德國IF設計獎（International Forum Design GmbH）日前公布參賽成績，在來自全國56個國家、1萬1000件參賽作品中，台中市政府建設局的「潭心鐵馬空橋」工程脫穎而出，奪下德國IF設計獎建築設計類公共建築獎，讓台中市的美被世界看見。

建設局長陳大田表示，「潭心鐵馬空橋」造型特殊，其整體外觀宛如「奔跑時的『跳躍曲線』」，呈現出自行車行進時的速度感，正投影平面以拱橋與橋面版的弧線展現非對稱結構中的對稱線型，此外，其彩色橋拱的拱型弧線更展現「門戶」形象，別有特色。

陳大田強調，德國IF設計獎是全球設計界歷史最悠久、最有影響力的設計獎之一，潭心鐵馬空橋獲獎不但是因造型特殊，該橋面上更配置監測設備，可透過雲端系統24小時掌握橋體結構狀況；建設局近來獲獎連連，日前中台灣燈會中的魔盒世界燈區、遊客服務中心，也分別奪下美國MUSE設計大獎照明設計類鉑金獎、室內設計類金獎。