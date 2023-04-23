近日接連公布的美國經濟數據，市場對美元顯得失望，賣壓一波又一波，美元指數來到今年前四月最低的101。外銀財富管理團隊分析國際匯市，各非美貨幣第二季的回升之路可以參考歐元匯率，但要注意突破關鍵價位的走勢與時點。

新台幣在非美貨幣回升過程，恐怕將是另一番情境。新台幣兌美元匯率，自3/29迄今近四周時間，僅在30.5～30.6的1角之內小幅波動。中華經濟研究院經濟展望中心分析，雖然近期情勢使得美元走貶機率升高，但因國內經濟情勢走緩、出超規模縮減，恐遲至第4季才可望反轉，加上美國利差持續擴大，預估今年第二季新臺幣兌美元匯率微幅走貶，全年平均匯價約為30.45元，難以超越其他貨幣的表現。

渣打銀行財富管理指出，聯準會鷹派官員的發言避免美元跌幅過快，技術上美元兌瑞郎及歐元兌瑞郎也都開始呈現超賣，歐元兌美元近周觸及1.105的短期高點後，跌幅明顯且價觸及早前訂下的中性水準，因此暫時結束看好歐元兌瑞士法郎的觀點，歐元若要在各非美貨幣回升過程展現領隊角色，兌美元匯率的1.10需要加快突破。

星展銀行財富管理亦分析，歐元兌美元在近週未能突破今年的1.05～1.10區間後，向下修正已然發生，4/21略回升到1.099，是歐洲央行（ECB）的鷹派發言所支持。ECB已3次上調50個基點，星展集團預估，ECB傾向於在5月4日再利率上調25個基點至3.75％，最後要取決於5月2日公布的4月CPI初步數據的結果。

富蘭克林證券投顧表示，市場預期聯準會的升息週期即將接近尾聲，芝商所FedWatch工具顯示，聯準會可能在5月升息1碼後便結束升息週期，這些說法短期內持續抑制美元，預計美元指數區間將落在98～103，跌幅十分明顯。而歐洲央行官員們普遍認為應持續升息，釋放出對抗通膨的決心，ECB這類的鷹派態度將有助於支撐歐元，投資人可以把交易觀察區間拉大到1.08～1.13。