桃園人口不斷增加，垃圾量也隨之攀升，前年垃圾量約48萬8千萬噸，去年推出生熟廚餘全回收，垃圾量微幅下降至48萬噸，垃圾問題仍相當棘手，市議員紛紛提出垃圾減量、掩埋場退場轉型政策。環保局說，觀音生質能中心正在試運轉，已著手消化各掩埋場的垃圾，將逐步活化掩埋場用地，去化時間約需8至10年，垃圾危機有望找到解方。

市議員陳治文表示，桃園過去8年人口增加超過22萬人，人口成長也意味著垃圾量必然隨之增加，加上疫情期間民眾憂心外出用餐會互相傳染，飲食習慣從內用變成較偏好外帶，盼市府能儘速研議垃圾減量的方法。

桃園市共有23個垃圾掩埋場，其中還有在運作的分別是桃園會稽、八德大安、中壢忠福、龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障及大潭灰渣處理廠。環保局指出，仍有在堆置垃圾的是龍潭店子湖、楊梅員本及觀音保障掩埋場，由於建置年歲已久、可容垃圾量等資料已不可考，因此堆置垃圾盡量不再掩埋，改採暫置掩埋面上並定期覆土，預估掩埋場垃圾的去化時間要花8至10年。

市議員呂林小鳳說，八德大安掩埋場未來有可能轉型為環保生態公園，憂心掩埋場恐有惡臭問題，屆時有可能會影響民眾前往公園意願，盼市府以民意為優先，擇期召開地方說明會。市議員徐玉樹、張肇良則針對龍潭店子湖掩埋場因位處山坡地，有潛在危險希望能盡快退場轉型。

環保局表示，待觀音生質能中心正式運轉後，將逐年活化各掩埋場垃圾。八德大安掩埋場將保留部分用地作為大型家具的轉運地，並規畫為室內倉儲式，至於環保生態公園的部分，考量地點偏僻、旁邊又是軍事用地，恐不適合。龍潭店子湖掩埋場今年將進行UAV攝影造模作業。楊梅員本掩埋場也將於今年納入活化評估作業。

桃園市在欣榮焚化爐續約後可分擔37萬噸的垃圾處理量，剩餘11萬噸的垃圾量則由新啟用的觀音生質能中心、民營焚化爐共同消化，不過觀音生質能中心從去年3月試運轉至今超過1年，遭抱怨遲未正式運轉。環保局回應，生質能中心於2019年7月1日動工，受疫情影響導致工程進度落後，目前整體總進度為99.87％，處理廚餘的厭氧系統仰賴生物馴養，若養菌順利可望於今年7、8月正式營運。