新北市新店區某汽車旅館，23日中午11時許，驚傳2名未成年少女遭裹床單陳屍旅館樓梯間，死者全身無明顯外傷，警方初步懷疑2女遭人殺害，並追查1名可疑男子；法醫高大成說，判斷其死亡時間，及死亡原因，才能推斷該名可疑男子是否涉案。

法醫高大成表示，第一、必須依照2名死者的肛溫、屍斑、屍僵的程度來判斷死亡時間；如果死亡時間在該名男子離開摩鐵前，那就能合理推判該男子涉案可能性。

高大成指出，第二、要確認死亡原因，比如因藥物中毒、毒物中毒或安眠藥物等導致死亡原因。不可能兩個人同時間點意外死亡，他說，如果不是自殺，那兩人意外死亡的機率很小。

高大成補充說明，2名女性死者年齡不是很大，不可能在同一時間意外死亡。到底2人身上皆無外傷，若是毒藥物死亡的話，那就適時懷疑氰酸鉀、農藥、砒霜或安眠藥等毒藥物。

據警方調查，2名少女分別為16歲、17歲，而洪姓男子於今(23)日清晨5時許，開車在這2名少女入住，經房務員通知要退房時，由於該房內無人接聽，房務員開門進入時，才發現2名少女呈現「交疊狀」被床單蓋住陳屍在樓梯間，而開車在這2少女的洪男也不見蹤影。

另外，警方也在屋內查獲毒咖啡包跟愷他命粉末，因洪男已不見蹤影，遭警方鎖定車牌追緝中。

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