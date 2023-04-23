嘉義縣長翁章梁到場也入境隨俗，與新住民姐妹一起把香粉塗滿臉，象徵接受、送出滿滿的祝福。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁到場也入境隨俗，與新住民姐妹一起把香粉塗滿臉，象徵接受、送出滿滿的祝福。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

來自嘉縣各地新住民團體，皆身上具民族代表性的服飾。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

新住民團體，身上皆穿具民族代表性的服飾，組成創意踩街隊伍漫步在水上鬧區。（嘉義縣政府提供/呂妍庭嘉義傳真）

4月正逢柬埔寨、泰國等東南亞國家「潑水節」年度盛事，雖然是當地傳統習俗，嘉義縣政府為讓新住民朋友在「嘉」也能感受傳統過年習俗，今特別在水上鄉舉辦泡泡趴祈福嘉年華活動，以泡泡趴代替潑水，大、小朋友都玩得不亦樂乎。

除考量到水情吃緊，以泡泡趴來替代潑水節外，今來自嘉縣各地新住民團體，皆身上具民族代表性的服飾，組成創意踩街隊伍漫步在水上鬧區，搭配舞蹈才藝與民眾同樂，尤其隊伍中有100位親子都穿上親子裝，以代表自己家庭色彩的服飾，展現不同文化彼此融合，包括嘉義縣長翁章梁到場也入境隨俗，與新住民姐妹一起把香粉塗滿臉，象徵接受、送出滿滿的祝福。

「新住民是台灣重要的一分子！」翁章梁說，為讓在台新住民也能感受年節氣氛，特別在東南亞過年期間舉辦活動，強調每一位新住民姐妹都是寶藏，離鄉背井來到台灣、嘉義縣這塊土地，努力生活創造出屬於自己的一片天，也為嘉義縣帶來不一樣的文化色彩！

翁章梁強調，為了讓新住民擁有平等發展、發揮潛能的成長環境，縣府會努力營造安全且幸福的社會氛圍，讓嘉義更美好，歡迎大家來體會不一樣的嘉義！

社會局長張翠瑤表示，社會局依新住民來台年數及適應程度規畫各項服務，像今天的活動就結合縣府各局處，讓新住民、移工、社區民眾及新二代，透過嘉活動讓大家一同體驗，南洋新年味和台灣味互為融和的泡泡趴祈福嘉年華。