學生時期，成績的好壞如同一個人的標籤，成績優異的人往往被視為學霸，不僅容易受到老師關注，也是不少同儕羨慕的對象，對此《搜狐網》運勢專欄點名3星座智商高、學習能力強，最具有學霸潛質。

▍雙子座

雙子座天資聰穎，加上善於察言觀色，洞察力無人能及，在學習上他們有一套自己的學習密技，能輕鬆將艱澀的知識轉化為簡單明瞭的理解方式，且往往能夠舉一反三，頭腦相當靈活。

▍天蠍座

天蠍座不僅智商高、學習能力強，就連邏輯思維也異於常人，能游刃有餘的完成各種功課，也經常在考試中名列前茅。天蠍座的主觀意識很強，對於別人糾結的選擇，他們總能做出最正確的決定，加上後天努力，是名副其實的學霸。

▍巨蟹座

巨蟹座雖然行事低調，但他們思維活躍，腦筋轉得快，尤其是對於感興趣的事情，記憶力極佳，在學生時期就經常是優等生，出社會後因為學習能力超強，也經常有突出表現。