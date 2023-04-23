拍攝年度廣告讓吳可熙真實感受到被害者面對的壓迫。（現代婦女基金會提供）

吳可熙第3度擔任現代婦女基金會倡議大使，除了拍攝平面及公益廣告以外，更親自邀請各界響應國際丹寧日、支持展心復原計劃及「誰是完美被害者」性侵衣物續展，她23日現身導覽，更提到高中同學遭襲胸後，找自己求助的經驗。

吳可熙曾經遇到高中同學經過地下道被色狼襲胸，「我記得她來學校告訴我，我當時很震驚，只能安慰她、陪伴她，我記得她當時也沒有去求助老師或教官，很多人都不知道要怎麼求助。」吳可熙很慶幸自己沒有遭遇過任何性騷擾的相關經歷，推斷平時自己都對於這方面都很警惕，自嘲：「可能也是自己看起來兇悍一點。」

這次廣告拍攝也讓吳可熙特別有感，廣告營造出那些看似平常的性暴力犯罪現場，吳可熙化身焦慮的被害者，消融在一片灰黑裡、相互疊加的黑衣人群中，被輿論壓得喘不過氣，甚至有一隻手阻止她往前求救。

這段情緒張力很強的場景必須一鏡到底拍攝，讓吳可熙當下真實體會受害者的恐懼，一度拍到落淚，她坦言：「因為情緒很濃烈，我哭到不能自拔，當中有些是很即興的表演，例如我的求救手機被黑衣人弄掉，又或者是突如其來被黑衣人手觸摸到，當下感受蠻震撼的。」她拍完結束後在更衣室宣洩大哭之後，才回復心情收工離開。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。