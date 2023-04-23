桃園市北區青少年活動中心桃寶館今天辦理公設民營托嬰中心、親子館及早期療育發展中心聯合開幕活動。（陳夢茹攝）

桃園市北區青少年活動中心桃寶館今天開幕，市長張善政出席活動並視察內部狀況。（陳夢茹攝）

桃園市斥資8億元規畫在八德擴大都市重劃區興建「北區青少年活動中心」，分別有桃漾館、桃寶館及北青非營利幼兒園共3棟建築，北青非營利幼兒園已經營運招生，不過主場館桃漾館已經延宕2年多，預計6月完工、力拚明年營運，桃寶館則於今天盛大開幕。

桃園市今天在北區青少年活動中心桃寶館辦理公設民營托嬰中心、親子館及早期療育發展中心聯合開幕活動，以行動支持家庭育兒。市長張善政出席活動，他表示，桃寶館內部設有托嬰中心、親子館及早期療育發展中心，不僅可以服務到各年齡層、不同需求的孩子，更讓附近的家長如同吃了1顆定心丸，白天可以安心上班，不用再擔心孩子的托育，可以無後顧之憂。

社會局說明，北青托嬰中心是市內第21處，也是八德區第4處公設民營托嬰中心，預計收托75名滿2足月至2歲以下的嬰幼兒，已於本月14日完成抽籤，後續將陸續安排幼兒入托。北青親子館是市內第22處，也是八德區第3處親子館，由社會局委託專業幼托團隊辦理，截至目前桃園已開辦21處公設民營托嬰中心、20處社區公共托育家園、22處親子館及3輛行動親子車。

北青早期療育發展中心則委託唐氏症基金會營運，唐氏症基金會董事長林正俠說，基金會創立滿25年以早療起家，從宜蘭到馬祖都有服務據點，若孩子有出現遲緩狀況，專業團隊會及時介入告知家長，讓孩子盡快接受治療。

社會局表示，桃園市早療發展中心為0至6歲的幼兒及其家庭提供兒童發展與早期療育相關服務，支持家庭育兒，以「發現」幼兒發展、「培力」親職展現、「支持」就學轉銜為核心，期待透過社區深耕模式，提升民眾早療知識及重視兒童發展。