北非的蘇丹發生內亂，蘇丹官方軍隊與被稱為快速支援部隊 (Rapid Support Forces,RSF) 的準軍事組織爆發了激烈衝突，令各界都感到擔心。然而俄羅斯的傭兵部隊瓦格納集團(Wagner Group)，還持續提供蘇丹民兵武器，趁機發戰爭財。

防衛部落格( Defense Blog)報報，由前克里姆林宮大廚普里戈津(Yevgeny Prigozhin)所組建的瓦格納傭兵團，因為俄烏戰爭而名聲大噪，然而，其實這支部隊主要的活躍戰場是在非洲，也是主要的業務來源。

4 月 21 日，美國有線電視新聞網CNN報導稱，瓦格納集團向已成為蘇丹叛軍的RSF部隊提供攜行式防空飛彈(MANPADS)，以協助判軍發動政變。據報導，支持叛軍的外國勢力除了瓦格納集團以外，還有利比亞的叛變軍閥哈夫塔爾(Khalifa Haftar)的利比亞國民軍（LNA）。

蘇丹政府軍表示，這場內亂是RSF 部隊試圖招降在首都南部的政府部隊，引誘他們一起叛亂，結果雙方打了起來。後來，蘇丹軍方宣布 RSF 是叛軍。

值得注意的是，蘇丹局勢的不穩定，似乎與瓦格納部隊有直接相關。早在2019年，瓦格納部隊就被發現軍紀不封，在首都喀土穆無故殺害平民，犯下許多起戰爭罪。

自 2021 年 10 月以來，蘇丹一直處於動蕩之中，當時一場政變，推翻了西方支持的政府，也粉碎了民主的願望。