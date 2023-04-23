有近300年歷史的桃園大廟景福宮，將於5月6日下午舉辦「我愛媽咪·親子嘉年華會」活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，將於5月6日下午舉辦「我愛媽咪·親子嘉年華會」活動。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

為迎接溫馨光輝的5月母親節到來，有近300年歷史的桃園大廟景福宮，將於5月6日下午舉辦「我愛媽咪·親子嘉年華會」活動，除了有免費的親子DIY手作康乃馨，還有氣球姐姐、小丑變魔術、泡泡秀等，廟埕化身遊樂園，歡迎親子同歡。

景福宮主委簡征潭上任後積極將傳統慶典結合文化創意和流行元素，帶領老廟蛻變，不但整修廟體，大殿引進自然採光，環境煥然一新，圍繞廟埕一圈的福慧燈點亮後，更讓百年老廟晚間也能展現風華，過往塑膠製的符令，也全面改成皮革文創風，成年禮更融合傳統與創新，邀請年輕學子在神轎前跳街舞，上月景福宮279周年暨開漳聖王聖誕，更舉辦閩南傳統藝術巡演台語金曲演唱會，信眾擠爆桃園藝文廣場，廣受好評。

簡征潭因應母親節將至，再規畫「感恩五月·母親節系列活動」，將於5月6日下午2點到4點半舉辦「我愛媽咪·親子嘉年華會」，現場安排精彩的節目，有氣球姐姐陪小朋友帶動唱及送許多造型氣球喔，還有小丑變魔術、泡泡秀，現場還有許多好玩的遊樂設施、泡泡遊戲讓小朋友盡情玩，讓全家共渡快樂的週末。

現場還規畫親子DIY手作康乃馨活動，歡迎爸爸媽媽帶小朋友來桃園大廟景福宮一起製作康乃馨，將親手做的康乃馨送給媽媽，祝福媽媽母親節快樂，活動全程免費，採上網報名，額滿截止，簡征潭歡迎全家蒞臨桃園大廟祈福並參加親子活動同歡。

報名方式：線上報名https://ppt.cc/fYSnIx