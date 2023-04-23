國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選22日落幕，在加總電話民調與黨員投票得數據後，藍營女戰神、台北市議員徐巧芯以2.5％差距勝出，擊敗挑戰6連霸的現任立委費鴻泰。而費鴻泰當晚也在臉書上發表簡短聲明，除了恭喜徐巧芯外，僅簡短表示「任重道遠，謝謝大家」。費鴻泰今(23日)又在臉書分享服務處專線及LINE選民服務ID等資訊，並感性喊出「各位好朋友：感謝您對鴻泰的支持與鼓勵，我們保持聯絡！」

藍營第七選區立委初選最後階段的黨員投票落幕，總投票人數為1537人，投票結果為徐巧芯763票、費鴻泰762票，徐巧芯以僅僅1票差距勝過費鴻泰。至於電話民調部分，兩家民調公司的對比式民調與互比式民調，都由徐巧芯勝過費鴻泰。經加總過後，最終徐巧芯以51.795％勝過費鴻泰的48.205％，雙方民調差距為3.59％。而在經「三七制」比例加總後，參選人徐巧芯平均支持度為51.266％、費鴻泰平均支持度為48.734％，最終初選結果由徐巧芯勝出。

22日初選結果揭曉後不久，費鴻泰在臉書簡短發文表示「恭喜徐巧芯，任重道遠，感謝大家」而對手徐巧芯也留言回應說「謝謝費鴻泰委員，我會好好的接住您給我的傳承，未來我們還要一起攜手讓國會過半、國民黨重返執政！您辛苦了！一起打拚！」不少藍營人都幫費鴻泰打氣。

「各位好朋友：感謝您對鴻泰的支持與鼓勵，我們保持聯絡！」費鴻泰今(23日)又在臉書發文，強調他服務不中斷的誠意，並分享費鴻泰服務處專線，及LINE選民服務ID等資訊。

藍營北市議員王欣儀留言打氣「委員辛苦了，加油！」網友也讚他有風度：「費委員！您是最棒的立委，委屈您了，您表現得非常有高度～加油」、「您的經驗，是藍軍前進不可或缺的動力，您值得更好的位置，高層必須重視這一點」、「敬愛的費委員：蹲下，是為了跳更高。加油！」