國寶雕刻大師朱銘驚傳身亡，回顧朱銘一生藝術成就斐然，朱銘本名朱川泰，15歲時就拜通霄鎮慈惠宮雕刻師李金川為師，學習雕刻、繪畫，經3年多的學習出師後，累積雕刻歷練，完成作品「慈母像」、「玩沙的女孩」，30歲時再拜入楊英風大師門下，自此踏入藝術創作領域。

朱銘拜入楊英風老師門下後，成為楊英風的得意門徒，楊英風為了激勵他人生能不斷創造高峰，讓全世界的人都能「記住」他的名字，親自提筆為他改名，希望用單名「銘」，讓世人都能將他「銘」記在心。

1976年，楊英風應歷史博物館之邀舉辦個展，心中卻有盤算要為朱銘鋪路，開展前夕，楊英風突然告知館方自己作品準備不足，推薦由朱銘擔綱展出，促成朱銘人生第一個個展。

朱銘曾回憶提及，1976年三月開展時，史博館找來日本雕刻大師澤田政廣來台評鑑，跟隨在澤田大師身邊解釋自己的創作，而澤田政廣看見作品「單鞭下勢」後開口大讚，引起全場目光關注，朱銘就此展露頭角。

朱銘（左）與恩師楊英風合影。（楊英風藝術教育基金會提供）

「單鞭下勢」是朱銘《太極系列》著名的作品之一。（圖／朱銘美術館）

朱銘旋即開發出「太極系列」，以大塊面的斧劈痕跡，將太極拳的套路定格於木雕翻銅的大型雕塑中，既抽象又具象，既東方又現代，1977年赴日本東京中央美術館，同樣引起轟動。

1980年代，朱銘再推出「人間系列」，開發陶土、海棉、不鏽鋼、保麗龍等素材，呈現人間百態。香港藝術節展出之後，國際邀約不斷，足跡包括新加坡、英國、法國、日本等地。

1999年位在新北市金山的朱銘美術館開幕，成為朱銘作品展覽空間及生活道場，至今仍在其間創作不輟，朱銘說，藝術不是學習來的，而是修行來的。他將藝術視為修行，像水牛一般辛勤工作，半世紀來的藝術人生，可說是胼手胝足的台灣人最佳寫照。