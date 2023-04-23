內政部規定，一定規模的殯葬業者應置專任禮儀師。國民黨台北市議員汪志冰指出，此舉對於小規模的業者影響甚鉅，有些業主只好親自上陣，但考7次都考不上，原因就是因為題目太難考「嚇死人」，甚至比考台大還難。殯葬處回覆，將建議考證單位，將不合時宜的題目配合現有殯葬習慣做改變。

汪志冰指出，依「殯葬管理條例」第45條第1項，「殯葬業者具一定規模者，應置專任禮儀師，始得申請許可及營業。」對此，大規模禮儀公司並沒有影響，但大部分業者都是小規模，因增加專業且有證照的禮儀師，導致業者成本及負擔提高，怨聲載道，有些業主只好自己去考，考7次還考不上，就是因為題目太難考「嚇死人」。

汪志冰批評，除法規措手不及外，殯葬處也來插一手搞烏龍，發給公會的公函語焉不詳，讓業者以為已經過關實則並沒有，20家業者就有10家認為已經改善，反而因「殯葬管理條例」86條，被罰10萬。

汪志冰說明，題目難考程度比考台大還難，如喪禮服務丙級技術士，題目包含「就道教觀點，人死後最希望回到哪裡？」、「清朝時，對女性尊為人是幾品官之妻？」至於法規要求的乙級，則有「《禮記》中，死而不吊者三，是哪三種？」、「殯葬語詞哪些與亡者子女無關？」

她批評，北市殯葬業者約350家，資本額100萬以上符合一定規則業者69家，而北市專任禮儀師目前共有253人。考試一次3000元，但以這些題目，殯葬業者考70次都不會過，通過的業者有些是上補習班，有些則是找大學生死背題庫，大學生考上後將證照予業者使用。

殯葬處長張世昌回應，證照考試由勞動部勞動力發展署主辦，題目的確看起來不合時宜，將反映題目與實際殯葬服務的現有習慣做結合。