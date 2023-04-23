今年北台8縣市首長會議，由新北市主辦，新北市長侯友宜23日出席北台8縣市合作議題宣言，原先預計出席的新竹市長高虹安卻未出席，由副市長蔡麗清出席，引發關注。對此，高虹安表示，是因為與市府活動強碰，趕不及才請副市長蔡麗清代表出席。

北台8縣市首長會議23日舉辦北台政策提案競賽入圍發表會與合作議題宣言，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科皆出席，唯獨高虹安、鍾東錦兩人臨時缺席。

因高虹安先前曾參加由台中市長盧秀燕領軍的「中台灣區域治理平台」，今天卻未出席與侯友宜同台，也引發熱議。對此，高虹安今說明，她先前收到「北台區域發展推動委員會」活動邀請通知時，時間剛好與市府衛生局辦理的「健走行步行，拒菸一定行」系列活動強碰。

她說，因為很早就與民眾約好一起健走，若先參加健走活動，就會趕不及到新北市，因此才由副市長蔡麗清代表出席，她強調，「北台區域發展推動委員會」很重要，並不會因為是蔡麗清代表出席就疏漏這一點。

高虹安也強調，侯友宜等人都是政治領域的長輩、前輩，她都很敬重，對於明年的總統大選，她身為晚輩皆給予祝福。