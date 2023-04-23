花蓮縣政府「南島建誼計畫」代表團日前赴紐西蘭北島跟法屬玻里尼西亞大溪地，建立許多文化及產業未來可合作的窗口，並邀請大溪地「2022 Heiva i Tahiti」職業組別冠軍隊的南島樂舞團隊Hei Tahiti7月訪花同樂聯合豐年節。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮原住民是南島民族的一份子，彼此間具有一定的連結，花蓮縣政府「南島建誼計畫」代表團日前赴紐西蘭北島跟法屬玻里尼西亞大溪地，建立許多文化及產業未來可合作的窗口，並邀請大溪地「2022 Heiva i Tahiti」職業組別冠軍隊的南島樂舞團隊Hei Tahiti7月訪花同樂聯合豐年節。

縣長徐榛蔚表示，台灣是南島語系部落人群分佈的最北端，是學術界公認南島民族的發源地，而花蓮是南島發源原鄉人口最多的縣市，因此，縣府以推動文化傳承並促進產業發展為前提，深耕與南島之間的互動，依據「台紐經濟合作協定（ANZTEC）」與「原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA）」，制定相關務實政策，並將鼓勵相關領域的民間人士主動出訪交流。

花蓮縣政府「南島建誼計畫」代表團考察範圍為紐西蘭北島跟法屬玻里尼西亞大溪地，共考察3個毛利族文化村、3座博物館、2個文化大型慶典、1所毛利中學、1座南島唯一的華人信仰中心「關帝君廟」、大溪地1處大型文創常態市集，及與數個民間樂舞，同時與文化、觀光等組織進行深度討論。

縣府表示，代表團在訪視考察中了解許多文化核心、經營理念、行銷管理等經驗，未來將逐步落實在縣府相關業務中，而機構與組織也在交流過程中，對花蓮原住民的文化、產業與相關政策產生欽慕，表示未來有機會將爭取到訪交流的機會。

縣府還說，此次考察行程值得一提的是，大溪地2022 Heiva i Tahiti 職業組別冠軍隊Hei Tahiti將在7月間到訪花蓮，參與聯合豐年節連續3天晚上的樂舞展演，並到部落進行深度的文化交流，如樂舞、傳統料理、文化刺青等，未來亦會盡力連結更多、更遠的南島民族，推動文化交流、產業與經貿合作，促進地方經濟發展。