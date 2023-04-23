開門見警秒關門落跑 通緝男跑300公尺腿軟落網

桃園警察分局龍安派出所員警楊盛宇及徐啟恩昨傍晚16時30分許執行清源專案，到轄區龍門街周邊進行治安狀況查訪，某住戶前來應門，見警竟立即秒關門，員警聽到屋內匆忙的腳步聲直覺有異，立即分頭往屋後查看，發現男子正拔腿狂奔逃逸。
員警立即尾隨，追逐約300公尺將該男子攔下盤查，42歲張姓男子已經跑得上氣不接下氣，經查他因涉及竊盜案件遭司法機關發布通緝中，員警詢問他是否知悉遭通緝所以逃逸，他表示不知道，但為何看到警察就跑卻無法回答，員警依法將其逮捕並解送歸案。
桃園警察分局龍安派出所員警楊盛宇及徐啟恩昨傍晚16時30分許執行清源專案，到轄區龍門街周邊進行治安狀況查訪，某住戶前來應門，見警竟立即秒關門，員警聽到屋內匆忙的腳步聲直覺有異，立即分頭往屋後查看，發現男子正拔腿狂奔逃逸。
員警立即尾隨，追逐約300公尺將該男子攔下盤查，42歲張姓男子已經跑得上氣不接下氣，經查他因涉及竊盜案件遭司法機關發布通緝中，員警詢問他是否知悉遭通緝所以逃逸，他表示不知道，但為何看到警察就跑卻無法回答，員警依法將其逮捕並解送歸案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。