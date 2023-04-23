通緝男開門見警秒關門落跑，跑300公尺腿軟落網。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

通緝男開門見警秒關門落跑，跑300公尺腿軟落網。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局龍安派出所員警楊盛宇及徐啟恩昨傍晚16時30分許執行清源專案，到轄區龍門街周邊進行治安狀況查訪，某住戶前來應門，見警竟立即秒關門，員警聽到屋內匆忙的腳步聲直覺有異，立即分頭往屋後查看，發現男子正拔腿狂奔逃逸。

開門見警秒關門落跑 通緝男跑300公尺腿軟落網

員警立即尾隨，追逐約300公尺將該男子攔下盤查，42歲張姓男子已經跑得上氣不接下氣，經查他因涉及竊盜案件遭司法機關發布通緝中，員警詢問他是否知悉遭通緝所以逃逸，他表示不知道，但為何看到警察就跑卻無法回答，員警依法將其逮捕並解送歸案。