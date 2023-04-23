23日凌晨在信義區夜店爆發鬥毆事件的台啤英熊洋將柯歐斯，經過球團調查與詢問過後，確定柯歐斯是為了保護自己妻子才跟對方發生衝突，不過柯歐斯身為公眾人物並未警惕自身行為，英熊還是決定自行懲處3萬元，畢竟當前也不可能對他禁賽，英熊馬上要在25日跟台中太陽打季後挑戰賽爭奪今年最後一張季後賽門票。

以下是台啤英熊公告內容，「台啤英熊外籍球員柯歐斯(Michael Qualls)23日清晨與妻子和一眾友人前往信義區夜店，於店內期間柯歐斯妻子遭受到言語羞辱與肢體傷害，造成妻子身上多處瘀傷與唇齒傷害，球員柯歐斯當下護妻心切與對方發生衝突，隨即由警員介入處理。

球團強烈譴責暴力行為，對此嚴正呼籲，請球迷朋友維持理性，切勿傷害球員與球員眷屬。柯歐斯身為公眾人物並未警惕自身行為，造成社會大眾觀感不佳。球團將裁罰新台幣3萬元作為懲處，告誡球員應以身作則，將影響力發揮在正確的用途。

球團與柯歐斯向社會大眾致上萬分歉意，針對柯歐斯在外行為不當深表遺憾，承諾未來將強化對球員行為管理。」