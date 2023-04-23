根據《台灣民意基金會》公布的2024年總統大選三腳督最新民調，民進黨賴清德33.4%，國民黨侯友宜29.7%，民眾黨柯文哲22.6%。調查顯示，和上個月相比，賴清德支持度下滑2.8個百分點，侯友宜支持度上揚4.9個百分點，柯文哲也上揚3.6 個百分點；3人彼此間的差距都明顯縮小。

《台灣民意基金會》22日在臉書粉專公布最新民調，針對「2024 總統大選，如果最後是賴清德、侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰?」進行調查，結果賴清德33.4%，侯友宜29.7%，柯文哲22.6%，8.5%尚未能決定，5.8%沒意見、不知道、拒答。

粉專分析指出，和上個月相比，賴清德支持度下滑2.8個百分點，侯友宜支持度上揚4.9個百分點，柯文哲上揚3.6 個百分點。上個月賴清德原本領先侯友宜11.4個百分點，如今只領先 3.7 個百分點，賴清德原本領先柯文哲 17 個百分點，如今只領先 10.8 個百分點。

粉專更點出，該民調透露一個重要訊息，本月2024總統選舉競爭又出現新的變化，選情有繃緊的現象，3位主要候選人彼此間差距都明顯縮小。從另一個角度看，這意味著，現階段選民的偏好和支持傾向未臻穩定，容易受外在環境的影響而改變。選情瞬息萬變，當賴清德、侯友宜、柯文哲 彼此支持度的差距已空前縮小時，未來差距能否大幅拉開到兩位數，恐怕不是容易的事。