雲林縣政府文化觀光處長陳璧君（左）贈送繪本給Ko-reading創辦人林惠玉（右）。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府與《Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃》聯手，推廣雲林縣獨創的閱讀品牌「微冊角落」，特別選在4月23日世界閱讀日於縣文化觀光處圖書館舉辦「用閱讀情牽韓國」贈書活動，將縣府出版的繪本送給Ko-reading創辦人、遠嫁韓國的雲林縣民林惠玉，讓「微冊角落」揚名國外，提升雲林縣的閱讀軟實力。

「微冊角落」以不占空間的「微」概念「1個書櫃、1個角落」，結合雲林特色店家與產業聚點，每一店家就像一本書，都有自己的故事，透過書籍與來訪者傳達地方發展的理念與想法，讓在地人或外地人重新認識這片土地，展現雲林縣積極推動閱讀、提升縣民閱讀力的「POWER」力量。

雲林縣長張麗善表示，《Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃》是由韓國釜山的台灣人林惠玉、吳香儀、陳琪雯3人共同創辦，其中林惠玉、吳香儀是雲林縣的女兒。由於疫情期間出國不便，無法回台將書本帶到韓國，因此《Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃》於2022年4月孕育而生。

張麗善說，《Ko-reading 在韓愛書人的共享書櫃》經釜山台灣人的捐書及3名創辦人積極募書擴點，於全韓國共設立7個共享書櫃站， 繁體中文書總數達數百本，感謝3名創辦人將雲林縣獨創閱讀品牌「微冊角落」書香的觸角深入到韓國，讓韓國的孩子因為閱讀而看見雲林，也讓雲林的閱讀文化情牽韓國。

林惠玉及吳香儀指出，希望將台灣的人文特色推廣至韓國公家機關或喜歡中文的咖啡店，透過中文共讀，讓在韓的台灣孩子更了解母國文化，潛移默化中產生認同感，也讓自己的母語文化在海外落地生根，這股內心的感動與延續的力量，非言語或筆墨所能形容。

縣文化觀光處處長陳璧君提到，「微冊角落」海外加盟據點第1站《Good ol' days - Hotel Cafe Shop 》，曾被推薦刊登在日本ELLE雜誌網頁，老闆娘即Ko-reading創辦人之一的陳琪雯，希望共享書櫃能成為海外遊子們心靈上的撫慰。