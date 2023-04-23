齋戒月是伊斯蘭教信徒最神聖的月份，穆斯林在這個月的日出到日落期間禁食，昨天是他們齋戒月結束的日子，台北市觀傳局今在大安森林公園舉辦開齋節活動，吸引不少穆斯林前來共襄盛舉。台北市長蔣萬安也到現場品嚐印尼美食，並強調台北市多元共融城市，希望穆斯林透過活動感受到台北市的包容與多元。

台北市2016年起舉辦開齋節活動，期間受限於新冠肺炎疫情停辦2年，去年雖有實體辦理，規模卻較小，今年擴大設置清真美食市集，也首創「穆斯林小旅展」。

蔣萬安致詞時表示，今年揮別疫情，現場有超過30個清真美食及穆斯林文化商品攤位，讓民眾不用出國，就能品嚐特色料理、體驗穆斯林文化，現場首度提供環保餐具租借服務，響應台北永續環保目標。

他表示，「穆斯林小旅展」則展示台北市穆斯林友善旅宿、景點及旅行社，希望穆斯林朋友能相互分享、傳遞台北的多元精神及友善，廣邀更多親友同遊台北。

蔣萬安指出，開齋節對穆斯林而言意義非凡，是與親朋好友相聚、享用美食的日子，今天邀請穆斯林及市民齊聚大安森林公園，品嚐清真美食、逛穆斯林小旅展、草地歡樂點歌開唱，不只喜迎開齋，也希望穆斯林朋友在節日中感受台北的包容和多元。

蔣萬安也在活動中與YouTuber「圖佳一同」品嚐清真美食烤雞肉飯、聆聽穆斯林民眾熱情高歌歡唱，隨後前往「穆斯林小旅展」參觀穆斯林友善觀光業者展攤，了解台北市建立的穆斯林友善環境，期間更吸引不少民眾搶著與蔣萬安拍照。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表億霸表示，感謝北市府規畫台北開齋節活動，讓在台穆斯林在此團聚、分享喜悅，共度美好時光；沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾則表示，感謝台北市民與觀光客參與，以及北市府致力於讓這座城市友善穆斯林，尊重穆斯林的文化。

觀傳局補充，根據萬事達卡2022年最新「新月評等－全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第2名，代表台灣深受穆斯林民眾喜愛，台北市則為全台坐擁最多穆斯林友善餐旅及友善景點的城市。未來觀傳局將持續提升台北市穆斯林友善環境，爭取更多國際穆斯林旅客來台北一遊。