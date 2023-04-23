422世界地球日，裕隆集團幸福輪轉手計畫在執行長嚴陳莉蓮支持下，持續開啟綠色及共善交通升級行動，為未來高齡化社會、台灣偏鄉交通尋找用車的解方!裕隆集團幸福輪轉手推動永續移動CaaS公益服務，自2019年啟動以來，累積「愛的里程數」已超過150萬公里，相當環台超過1,254圈，服務超過7萬人次。

今年在世界地球日重量級論壇「地球解方：2023永續設計行動年會」上，裕隆集團幸福輪轉手持續進化，希望讓愛化成里程數，提出創新「愛的里程數」募資平台，將數位科技導入ESG服務設計，結合集團汽車價值鏈的用車服務轉換成「愛的里程數」；讓「捐服務替代捐車」可識化，創新媒合企業ESG捐贈與社福團體用車服務的數位募資服務模式。

裕隆表示，集團幸福輪轉手將先開啟平台試營運計畫，由集團旗下裕隆汽車、中華汽車、裕融企業等集團企業共同贊助，透過格上GO smart共享車服務場域，將愛的里程服務提供給需要的社福團體單位，未來，裕隆集團期許透過「愛的里程數」平台扮演永續共善交通夥伴，邀請更多企業夥伴，以及媒合有移動需求的社會團體，邀請社會大眾共好共創，一起行動為台灣偏鄉交通服務提出更永續與創新想像。

「地球解方：2023永續設計行動年會」每年於422世界地球日舉辦，已成為台灣ESG永續圈的年度盛事，今年以「突破創新加速行動」為核心概念，邀請產官學研各界針對12大產業議題分享永續行動，提供跨界永續設計思維與共好資源連結。

裕隆集團數位發展總監林子原分享，近年來裕隆集團以國產汽車集團致力於以行動改變社會，透過串聯夥伴打造共好的生態系，集團結合數位科技力量，打造全新「愛的里程數」平台，整合車輛價值鏈創新設計交通服務，以捐服務代替捐車的模式，將多元車款，併整合車輛維修保險、駕駛等用車服務，透過數位資訊平台與汽車共享商業模式，讓捐贈者可以將捐一輛車的費用、資源，轉為捐增行程費用，提供給多個團體做多次移動服務，省去受贈單位維護和汰換負擔，也能夠機動調配最適合車種，擴大社會公益參與社會影響力。

裕隆表示，「愛的里程數」期望創新CaaS for Taiwan Good!驅動跨越產業與社會共好，打造綠色及共善交通升級的共善社會。裕隆集團致力打造的不僅僅是募資眾籌平台，更希望能用「數據力」看見社會及減碳影響力，串聯區塊鏈技術，讓數據公開透明化，檢視用募資去處，透過量化指標打造公益群眾募資 X CaaS移動服務 X 區塊鏈的交通公益服務創新服務。