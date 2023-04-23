55歲女星伊能靜出道多年，2015年嫁給小10歲的男星秦昊，婚後育有一女，雖然在去年屢傳婚變傳聞，但兩人出面否認，且持續高調放閃，甜蜜生活令人稱羨。豈料，近日伊能靜在微博上突曬秦昊「顏值崩壞、體態發福」的短片，高呼：「把秦昊還給我。」讓網友震驚。

大陸演員秦昊過往在《隱秘的角落》、《沙海》等劇中展現出精湛演技以及鍛鍊出的好身材，擄獲一眾粉絲的芳心，近期他的新作品《漫長的季節》上線，他在其中飾演「龔彪」一角，由於人物設定關係，他相當敬業的增肥且曬黑，不僅整個人腫了一圈，露出臃腫的啤酒肚，過往的幹練氣質也煙消雲散。

對於秦昊的此番改變，在網路上掀起一陣討論聲浪，有網友以話題「伊能靜來了也不認識秦昊」發文，指出秦昊此舉是演員的專業素養，「秦昊這樣也太敬業了吧」、「厲害了，這才是演員。」而網友們的討論也釣出伊能靜的回覆，只見她分享電視劇的官方博文，寫下：「把秦昊還給我。」並附上大喊的表情符號，此番逗趣言論讓網友笑翻，「劇拋臉認證了。」

事實上，伊能靜近期與公公婆婆、媽媽3位姐姐，再加三個小孩，一行15人飛往泰國玩樂，雖然老公秦昊並未共遊，但仍霸氣示愛：「玩得開心～刷我滴（的）卡。」而伊能靜也回覆：「已刷」甜蜜互動讓網友妙回：「你們去泰國美美的，姐夫在戲裡肥肥的。」