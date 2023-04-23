大甲媽於4月21日晚間起駕，清水警分局在大甲溪橋南端強勢執法，光現場開單告發高達34件。（警方提供）

大甲媽於4月21日晚間起駕，午夜進入清水警分局轄區，警方動員優勢警力，維護遶境過程順利。不少民眾以為警方忙於維持秩序會疏於取締，於是未戴安全帽、逆向、無照駕駛者違規行徑紛紛出籠，警方在大甲溪橋南端強勢執法，光現場開單告發高達34件，顯見警方舉發交通違規沒有空窗期，不因媽祖遶境而放鬆。

清水警分局指出，當日亦有改裝噪音機車群聚，頻繁繞行大甲溪橋、清水市區，發出巨大聲響影響大甲媽遶境祥和氣氛，清水警方逐一蒐證後，現已通報行政院環境保護署進行噪音檢驗共計29件；後續更調閱路口監視器，對於機車改裝排氣管噪音部分，也將通報監理單位實施車輛檢驗。

清水警分局長周俊銘表示，民眾若發現噪音改裝車或危險駕駛者，請以手機拍照或錄影，噪音改裝部分請到「行政院環境保護署噪音車檢舉網站」檢舉；危險駕駛行為，請到分局「交通違規檢舉網站」檢舉。

周俊銘強調，對於轄區改裝噪音車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，務必全力以赴，一定查緝到案，讓居民居住在安靜的生活環境；並呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規(法)情事，避免荷包失血、害人害己，得不償失。