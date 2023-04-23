針對美國聯邦通信委員會（FCC）聲明將重新審查外國通信設備企業營業執照，以保障通信安全，日媒分析稱，預料將有更多中國通信設備企業將以安全為由被取消在美銷售通信設備與服務的執照。

《日經中文網》報導說，美國聯邦通信委員會介紹，這是美國第一次規定已頒發執照的企業要更新手續。美國聯邦通信委員會將與安全保障當局合作實施審查，如果企業有參與間諜活動的可能，將被取消執照。

重審通信設備執照的做法顯示，美國在通信領域與中國分離的政策更加明顯，美國進一步排除有安全保障風險的通信設備和服務，被取消執照的中國企業今後可能會增多。

報導指出，美國聯邦通信委員會不斷從通信領域排除有實力的中國企業，從川普政府時期就已拒絕中國國有通信企業中國移動公司的執照申請，拜登政府也取消了中國大型電信企業中國電信和中國聯通的美國營業執照。2022年11月美國採取措施事實上禁止華為及中興通訊等5家陸企的通信設備和攝像頭在美國國內銷售。

但是，除了國有大型企業外，中國的新興通信設備企業也在進入美國市場。美國當局的目標是通過引進此次的新規，對所有來自中國産品和服務佈下一張大網。美國聯邦通信委員會將在聽取企業等的意見後做出最終決定，並執行規定。

報導說，中國通信設備因價格低而廣泛進入美國的企業和家庭，即便美國政府採取管制措施，能否立即排除中國産品仍不明朗。目前美國國內無線網路使用了約2萬台華為和中興生産的通信設備，涉及的據點數量達到約8千處。美國聯邦通信委員會估算，如果要將華為和中興生産的設備從美國國內的網路中拆除，總費用約為50億美元。

令人許多國家感到憂心的是，美國近年來一直要求日本等同盟國不要在高速通信標準「5G」網路中使用中國製造的設備，此次對中國産品的強硬態度升級，有可能會要求同盟國採取同樣的應對措施。