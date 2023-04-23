苗栗縣長鍾東錦連日到金門參訪。（摘自鍾東錦臉書）

新北市政府23日舉辦「北台區域發展推動委員會」，由於新北市長侯友宜被外界視為最有可能代表國民黨參選2024總統大選，這次會議展現出「藍營共主」氛圍，但苗栗縣長鍾東錦臨時缺席，受到關注。對此，鍾東錦稍早受訪指出，因有既定行程才會臨時缺席，至於總統人選，國民黨中央推派誰，他就支持誰。

今天舉行的「北台區域發展推動委員會」，是由北台灣基北北桃、宜蘭、新竹縣市和苗栗等8縣市共同參與，包括新北市長候友宜、台北市長蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科等人都到場，唯獨新北市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦兩人缺席，分別由新竹市副市長蔡麗清跟苗栗縣副縣長鄧桂菊代表出席，引起外界關注。

鍾東錦稍早透過電訪指出，他連續幾天出訪金門考察，昨天返回苗栗已經半夜，今天一大早有安排既定行程，若要趕場到新北一定會趕不及，才會請副縣長鄧桂菊代表出席，並沒有特別想法。

鍾東錦表示，有些人指他有特定支持誰參選總統，但他跟藍軍屬意的郭台銘、侯友宜等人都不熟識，也未曾有誰來拜訪過他，他認為還是以黨中央為主，國民黨內推派誰，他就支持誰。