美女主播劉方慈近期與閨蜜到台南旅遊（台南市政府提供）

被PTT鄉民視為美女主播的劉方慈，亮眼外型，穩健台風，加上主播台上表現優異，廣受到網友的喜歡。近期劉方慈與閨蜜到台南旅遊，出發前她上網做好功課，參考網友大推的台南輕旅行行程。在臉書曬出到台南旅遊的美照，她著一身輕便服裝，在葉石濤文學館拍起系列文青照，更引來市長黃偉哲的驚喜留言：「歡迎方慈來台南！」劉方慈也回應：「哇，市長好！」。

從小就喜愛文學的劉方慈曾經聽文學界的前輩說過：「葉石濤之於台南，就像小吃之於府城，重要性不言可喻」，因此前往走訪了紀念台南文學巨擘的「葉石濤文學紀館」。

在這一棟建於1925年二層樓的紅磚小洋房現在被市政府變身的文學沙龍。2樓長廊天花板，採用如夜空宇宙般色的藍色彩幕讓她非常讚賞，認同這樣的展現是充分表現了葉石濤小說內所建構出的多重宇宙。

劉方慈說：｢好喜歡這裡！難怪這棟紀念館除了得到會得台灣金點設計獎以外，還能得到德國和義大利的iF設計獎跟A’Design Award的國際設計大獎的肯定！｣除了建築設計，目前紀念館正在展出與葉石濤與文學大師鍾肇政的書信往來特展，劉方慈表示，透過北鍾南葉戰友情誼，感受到原來台南有這麼濃厚的文化底蘊，是來自於作家對這塊土地的熱愛。

劉方慈感受大師的生活與創作軌跡，感性的說道：「難怪葉石濤大師對台南的註解會如此精闢：台南就是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、開心過日子的地方！」