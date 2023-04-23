近期雙北槍擊案引起各界關注，但綠營卻將責任甩鍋給近日訪星的新北市長侯友宜，引來輿論炸鍋。行政院長陳建仁日前點名「希望新北市政府能夠負起責任」，挨批甩鍋地方；22日他改口表示，治安是施政的首要，希望中央和地方都應該來合作做好治安工作。侯友宜22日從新加坡之行返台，也立即直驅新北市刑大為警察同仁們加油打氣，強調「外界的批評，我們虛心以對，壓制犯罪是我們的天職，犯罪者一個都不放過！」

在侯友宜訪星期間，新北市接連發生槍擊案件，先後有2名少年槍手持槍狂轟總計逾60槍後逃逸，但陳建仁日前受訪時竟稱「希望新北市政府能夠負責」。在挨批甩鍋地方後，22日陳建仁則改口表示，第一時間已要求警政署務必與地方一起合作，通力做好掃黑肅槍工作，警政署已經掌握到槍擊案的幕後操縱者，也要求警政署一定要跟地方政府合作，徹底做好溯源、掃黑肅槍，務必嚴查嚴辦，讓人民的生命安全能夠得到保障。

侯友宜19日下午啟程前往新加坡出訪，引起政壇熱議。19日凌晨1時發生從幫派份子台北市雙城街追車到新北市板橋，過程中連轟11槍的治安事件。20日上午8時許更有少年在土城區四川路當著大批上班人潮，持改造衝鋒槍朝著當鋪鐵捲門掃射51槍，無視公權力的行徑被民眾拍下在網路瘋傳。侯友宜除當日隔海表達震怒，下令徹查掃蕩外，22日下飛機也立即前往新北市刑事警察大隊關心辦案進度。

侯友宜22日也在臉書發文強調，這幾天發生的重大槍擊案件，警察同仁戮力偵破，連日掃蕩不法份子，「我們一定要全力壓制犯罪，絕不寬貸！」他深知警察同仁辛苦辦案，承擔著高危險的壓力，一下飛機，就直驅市刑大為大家加油打氣。他表示「局長每天和我隨時保持通訊，一刻未曾鬆懈，因為壓制犯罪是我們的天職！外界的批評，我們虛心以對，但絕不能抹煞基層的辛苦付出！」

「我今天特別要鼓勵同仁，不要氣餒，站穩腳步，確實掌握案件幕後黑手，全力壓制犯罪集團，犯罪者一個都不放過！」侯友宜直呼：堅守在最前線的警察弟兄，辛苦了，謝謝你們日夜守護新北市民的安全，治安的穩定需要大家通力合作，我們繼續努力不懈！