台北市第七選區（信義、南松山）立委選舉，將形成雙姝對決，由國民黨市議員徐巧芯對決民進黨同為市議員的許淑華。根據一份最新網路民調，針對「請問明年立委選舉，您支持徐巧芯或許淑華？」進行調查，徐巧芯暫以70.11％輾壓許淑華的29.89％。

根據《 NOWnews民調》今(23日)針對「請問明年立委選舉，您支持徐巧芯或許淑華？」進行的網路民調，截至23日晚上6點，徐巧芯暫以70.11％大勝許淑華的29.89％。

支持徐巧芯的網友表示，「台灣最缺少有理想會除弊之立委，人民有幸，台灣加油」、「年輕有為」、「我要看到立法院貪贓枉法的血流成河」、「新戰力」、「立院就靠妳監督了！加油」、「下架民進黨」、「喜歡她的認真態度」、「勇於揭開弊案」、「制衡民進黨」。

支持許淑華的網友表示，「有知識，且熱心為民服務」、「善良正派，認真服務選民」、「支持做事的人！」、「唯一支持」、「腳踏實地服務，不是靠打嘴鼓」。