「永遠的哥哥」張國榮是朱銘的粉絲，曾蒐藏對方的作品。（資料照）

台灣國寶雕刻家朱銘，22日晚驚傳在台北士林區至善路住處輕生身亡，享壽85歲。朱銘的創作享譽國際，甚至不乏有名人搶著蒐藏，其中就包含「永遠的哥哥」張國榮，1995年張國榮生前受訪時曾提過，自己最喜歡的藝術家是朱銘和亨利摩爾，還在自家玄關處擺了朱銘的「太極」系列雕刻作品。

不僅如此，張國榮在1999年復出後，首次在日本發行的寫真集《ALL ABOUT LESLIE》，內頁就有特地在朱銘的作品展取景，據了解，當年會這樣安排一方面是想突顯明星的藝術氣質；一方面也是張國榮向喜愛的藝術家致敬，攝影鏡頭同時留下朱銘「人間」系列的彩繪木雕和「太極」系列雕刻。

另在香港導演彭浩翔執導的作品《撒嬌女人最好命》中，女主角周迅演出要拼命學會撒嬌的男人婆，因傾心於朱銘的雕塑，讓劇組特地來台拍攝朱銘美術館景色，彭浩翔表示：「香港人對朱銘的藝術作品一點也不陌生，包括香港交易廣場、中國銀行大廈、海港城、香港演藝學院、香港中文大學等都可以看朱銘大師的作品！」片尾周迅來到朱銘的作品旁，想著他雕刻時的快速刀法，對照出自己在感情中的猶疑不定，成為全片經典場景。

不僅影星們跟朱銘有淵源，其實朱銘還真的有參與過電影製作，他曾受導演白景瑞之邀，成為秦祥林、胡茵夢主演的電影《人在天涯》美術執導，當時電影遠赴義大利拍攝，朱銘隨劇組把握出國機會增廣見聞，為日後的創作添加養分，隨行也便教導演員在表演雕刻時的專注神情與姿態。